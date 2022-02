Wer "im Zusammenhang mit Corona" gestorben ist, ist fast immer auch an Covid 19 gestorben.

Forschende der Uniklinik der RWTH Aachen haben knapp 1.100 Fälle untersucht, in denen die Toten obduziert wurden. Sie schreiben im Fachmagazin The Lancet, dass bei 86 Prozent Covid-19 auch die Todesursache war. In 14 Prozent der untersuchten Fälle war Corona nur die Begleiterkrankung.

Die häufigste unmittelbare Todesursache war der Studie zufolge ein Schaden an den Lungenbläschen, die für den Austausch zwischen Blut und Atemluft sorgen. Danach folgte Multiorganversagen, also der Ausfall mehrerer lebenswichtiger Organe.

Von den untersuchten Toten waren knapp zwei Drittel Männer, die meisten zwischen 65 und 69 sowie zwischen 80 und 84 Jahren alt. Die an Covid-19 gestorbenen Frauen waren zum größten Teil älter als 85 Jahre.