Laut einer aktuellen Umfrage sind rund ein Drittel der Menschen in Deutschland offenbar genervt vom Maskentragen.

Allerdings weisen mehrere aktuelle Studien noch mal darauf hin, dass Masken helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Laut einer Studie im Fachmagazin BMJ Global Health trifft das sogar zu Hause zu. Untersucht wurden rund 120 Haushalte mit mindestens einem Covid-19 Erkrankten. Trugen die Patienten und die Angehörigen alle Masken, verringerte sich das Ansteckungsrisiko um rund 80 Prozent.

Im Fachmagazin Science argumentieren andere Forschende, dass Länder wie Südkorea, Taiwan oder Singapur, die früh eine Maskenpflicht eingeführt haben, die Corona-Pandemie besser eindämmen konnten. Sie weisen auch noch mal auf die Bedeutung von Aerosolen hin. Kranke atmen winzige Tröpfchen mit Viren aus, die in Innenräumen bis zu Stunden weiter in der Luft schweben können. Über die könnten sich Menschen anstecken, selbst wenn sie die Abstandsregeln beachten. Masken könnten dieses Risiko verringern. In Innenräumen sollten laut den Forschenden deswegen auch bei zwei Metern Abstand Atemschutzmasken getragen werden.

Im Fachmagazin The Lancet hat ein Forschungsteam noch mal Erkenntnisse aus 44 Studien zu Sars-CoV-2 und den verwandten Erregern Sars und Mers zusammengefasst. Demnach schützt ein Abstand von zwei Metern besser als nur ein Meter. Außerdem bestätigt sich, dass professionelle N95-Masken (vergleichbar mit FFP2-Masken) besser schützen als ein chirurgischer Mundschutz und der wiederum besser als eine einlagige Stoffschicht.

Mehr Infos zu Masken gibt es unter anderem bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.