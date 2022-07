Wale belauschen lief bisher so: die Tiere suchen, finden und dann gezielt spezielle Technik einsetzen, um mitzuhören. Ganz schön aufwändig, das Ganze.

Forschende aus Norwegen schlagen eine Methode vor, die wie eine Art Satellitensystem im Meer funktionieren soll und damit wesentlich effizienter wäre. Der Trick: Es werden Unterwasser-Glasfaserkabel verwendet, die schon überall am Grund der Weltmeere liegen. Darin gibt es ungenutzte Fasern, die die Forschenden anzapfen.

Testregion norwegische Arktis

Im Fachmagazin Frontiers in Marine Science schreiben die Forschenden, dass sie in ihrer Testregion in der norwegischen Arktis rund 830 Walgesänge mithören konnten. Die Methode eignet sich nach ihren Worten aber auch für andere Geräusche, die durch das Wasser übertragen werden: Stürme und Beben waren ebenso zu hören wie vorbeifahrende Schiffe. Unterscheiden konnten die Forschenden das durch die jeweils charakteristischen Frequenzen.