Entwickelt wurde er von Facebook. Wie der Konzern erklärt, soll der Algorithmus bewirken, dass sich ein Roboter in einer unbekannten Umgebung orientieren kann - und zwar ohne Karten. Das funktioniert mit Hilfe einer tiefenempfindlichen Kamera, GPS und Kompassdaten. So soll der Roboter ein Ziel auf dem kürzest möglichen Weg finden können. Laut Facebook lag die Trefferquote in Tests bei nahezu 100 Prozent. Allerdings kann sich niemand genau erklären, wie die Künstliche Intelligenz gelernt hat, so zu navigieren.

Tests im realen Leben stehen noch aus

Bisher wurde der neue Algorithmus nur in einem virtuellen Innenraum eingesetzt. Jetzt will der Konzern ihn auch mit einem Roboter in realen Räumen testen. - Eine Routenfindung ohne Karten ist unter anderem wichtig für autonome Lieferdrohnen und Dienstleistungsroboter.

Das Magazin MIT Technology Review hält die neue Entwicklung für einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Bisher arbeiten Roboter mit Sensoren, die ihnen helfen das Gleichgewicht zu halten und Hindernissen auszuweichen. In einer unbekannten Umgebung könnten sie aber nicht zurecht finden.