Ein Team der US-Uni Stanford hat einen neuen Algorithmus entwickelt, der das Streamen verbessern könnte. Bisher funktioniert das ruckelfreie Streamen durch einen so genannten Buffer Based Algorithm – BBA. Der fragt das Gerät ständig, wie viele Sekunden des Videos gerade im Speicher sind. Sind das weniger als fünf Sekunden, dann wird die Qualität des Videos gedrosselt, damit das Video ohne Unterbrechung weiterläuft.

Der neue Algorithmus checkt dagegen in Echtzeit, wie viele Daten losgeschickt werden können und lernt selbstständig, besser zu werden. In einem groß angelegten Experiment ließ das Team seinen neuen Algorithmus gegen mehrere Konkurrenten antreten. Dafür streamte es insgesamt mehr als 38 Jahre Videomaterial an über 63.000 Teilnehmer. So konnte es das Ganze unter realen Bedingungen testen. Am Anfang war der altbewährte BBA noch die bessere Alternative, im Laufe des Experiments löste der neue Algorithmus ihn aber ab.