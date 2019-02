Deshalb testen Forscher auf dem extrem trockenen und salzigen Hochplateau auch gerne neue Ausrüstung für die nächste Marsmission. Diesmal: Ein neuer Marsrover, der die Oberfläche des Mars anbohren soll, um im Boden des Planeten nach Lebensformen zu suchen. Die Tests in der Wüste sind nach Angaben der Experten bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa und der europäischen Raumfahrtbehörde Esa gut verlaufen. In den Proben fanden sich Bakterienkulturen, die sich an die extremen Lebensbedingungen vor Ort angepasst hatten. Die Bakterien leben in der Atacama aber nicht überall im Boden, sondern immer nur dort, wo es wenigstens ein kleines bisschen Feuchtigkeit und Nährstoffe gibt. Die Forscher vermuten, dass das auf dem Mars ähnlich ist. Sie wollen deshalb den Bohrer des Rover so verbessern, dass er bis zu zwei Meter tief bohren kann, damit sie sichergehen können, dass sie das Leben auf dem Mars auch finden, wenn es das denn gibt.

Die neue Marsmission von Esa und Nasa soll im nächsten Jahr starten.