Viele Verwaltungsangelegenheiten lassen sich in Deutschland noch immer nicht online erledigen.

Der Gang aufs Amt kann viel Zeit kosten - und nervig sein. Die Welt am Sonntag berichtet über eine repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Demnach dauert ein Behördengang im Schnitt etwas mehr als zwei Stunden. Mit eingerechnet sind An- und Abreise, sowie Wartezeit und die eigentliche Bearbeitung.

Mehr als jeder zweite Befragte hat außerdem angegeben, dass es Schwierigkeiten gab, überhaupt an einen Termin zu kommen. 43 Prozent sind der Meinung, dass sich ihr Anliegen auch ohne Probleme online hätte abwickeln lassen.

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst sagt, dass digitale Behördenkontakte in Deutschland Standard werden müssen. Aus seiner Sicht wird die Arbeit der Verwaltung dadurch effizienter - und das spart den Menschen Zeit.

Nach Bitkom-Angaben ist jede zweite Leistung bei den Ämtern noch immer nicht digital verfügbar.