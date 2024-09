Japans Bevölkerung wird immer älter.

Laut einer amtlichen Statistik ist rund jeder dritte Mensch in Japan mindestens 65 Jahre alt. Die Rede ist von 36 Millionen Japanern und Japanerinnen. Das ist ein Rekordhoch. Damit steht Japan an der Spitze der Länder mit dem höchsten Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung.

Japan macht noch mit einer anderen Zahl in diesem Zusammenhang auf sich aufmerksam: Ein Viertel der über 65-Jährigen hat im letzten Jahr immer noch gearbeitet - auch das ist ein Rekord.

Die Überalterung und die schrumpfende Bevölkerungszahl ist seit Jahren ein Problem in Japan. Die Regierung versucht mit verschiedenen Programmen dagegen anzukämpfen - bisher ohne messbaren Erfolg.

Dass die Bevölkerung immer älter wird, ist auch in Europa ein Problem: In Italien, Portugal, Griechenland, Finnland und Kroatien ist jeder fünfte Mensch über 65 Jahren.