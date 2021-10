In Deutschland sind wohl mehr Menschen gegen Corona geimpft als aus der offiziellen Statistik hervorgeht.

Das hatte das Robert-Koch-Institut schon im Sommer durch Bürgerbefragungen festgestellt. Jetzt hat das RKI eine neue Schätzung vorgelegt. Die Behörde geht im aktuellen Bericht davon aus, dass in Deutschland inzwischen bis zu 84 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind - und bis zu 80 Prozent den vollständigen Impfschutz haben.

Diese Werte für die Altersgruppe ab 18 Jahren liegen etwa fünf Prozentpunkte über denen der Impfquoten-Statistik, die rein auf Meldedaten beruht - also Angaben der Impfzentren und Arztpraxen. Dabei werden wohl einige Impfungen nicht gemeldet. In die aktuelle Schätzung fließen sowohl die gemeldeten Daten als auch Befragungsdaten ein. Dafür wurden Leute am Telefon gefragt, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht.

Am Telefon sagte sogar noch ein größerer Anteil der Befragten, geimpft zu sein. Das RKI geht aber davon aus, dass es auch hier eine Verzerrung der Daten gibt - weil Ungeimpfte in der Stichprobe unterrepräsentiert sein könnten. Zum Beispiel könnten Impfgegner oder Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen ein Telefon-Interview ablehnen. Die Sprachbarriere gilt auch als ein Grund, sich nicht impfen zu lassen.