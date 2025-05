Vor 130 Jahren ist das Röntgen erfunden worden und hat die Medizin revolutioniert. Aber es bringt auch Risiken mit sich.

Deswegen arbeiten Forschende an der Uni Würzburg an Alternativen und sind jetzt offenbar einen großen Schritt weiter: Sie haben eine Technik entwickelt, die Körpergewebe ohne schädliche Röntgen-Strahlung sichtbar macht. Dafür werden kleine Eisenoxid-Partikel injiziert und ihr Weg per Magnetfeld gemessen. Wo sie sich stauen, lässt sich auf einen Engpass oder einen Tumor schließen.

Die Methode gibt es zwar schon länger, sie ist bisher aber nur an kleinen Tieren getestet worden. Jetzt ist zum ersten Mal ein menschengroßer Scanner zum Einsatz gekommen. Er wurde erfolgreich an Körperteilen von Verstorbenen ausprobiert.

Die Hoffnung: Das Verfahren könnte das Röntgen bei Gefäß-OPs ersetzen – und den Verzicht auf Kontrastmittel ermöglichen. Das wäre besonders für Nierenpatienten ein großer Vorteil und für das medizinische Personal, das bisher regelmäßig Röntgenstrahlung ausgesetzt ist. Die Studie ist im Fachjournal Nature Communications in Medicine erschienen. Der nächste Schritt sind Tests an lebenden Menschen.