Guatemala will mit einem neuen Gesetz die sexuelle Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen im Land weiter einschränken.

Das Parlament hat dafür gestimmt, die gleichgeschlechtliche Ehe zu verbieten und das Strafmaß für Abtreibungen zu verschärfen. Und zwar von bisher drei auf zehn Jahre Haft. Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, sollen außerdem für bis zu zwölf Jahre ins Gefängnis kommen können. Erlaubt sind Abtreibungen in dem Land nur, wenn eine gravierende Gefahr für die Gesundheit der schwangeren Person besteht.

Verfassungswidriges Gesetz?

Außerdem soll es auch verboten werden, in Schulen über Themen wie Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit als etwas Normales zu sprechen. Damit das Gesetz in Kraft tritt muss noch der konservative Präsident des Landes unterschreiben, er gilt selber als Abtreibungsgegner. Guatemalas Ombudsmann für Menschenrechte hat gesagt, dass das Gesetz gegen die Verfassung verstoße und dass er dagegen vorgehen will.