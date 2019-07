In Berlin kann man jetzt Agent studieren.

Der neue Studiengang wird heute offiziell eröffnet - für die Studierenden ging es schon vorgestern los. Der Masterstudiengang heißt "Intelligence and Security Studies", die Hörsäle sind in der neuen Zenrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Und spätestens da ist alles geheim: Rein darf nur, wer die schärfste Sicherheitsüberprüfung bestanden hat, die es für deutsche Behörden gibt. Das sollte für die Studierenden kein Problem sein - denn den Master machen darf nur, wer schon für einen deutschen Geheimdienst arbeitet oder bei der Bundeswehr ist.

In dem Studiengang soll es um mehr gehen, als um die Spionage an sich. Vermittelt werden sollen auch ethische Fragen. Im Agentenstudium soll es aber auch um Fragen gehen, die vielen Geheimdienstlern an die Grundfeste gehen: dass mehr Transparenz zu ihrer Arbeit von ihnen gefordert wird.