12 Stunden und 12 Minuten lang nonstop Sauna-Aufguss:

Damit hat eine Gruppe in Ostfriesland ihren Samstag verbracht - und einen neuen Weltrekord aufgestellt, für den längsten ununterbrochen Sauna-Aufguss. Ein Team aus maximal zehn Aufgießern und Aufgießerinnen hat gestern in Neuharlingersiel insgesamt 61 Aufgüsse gemacht, immer abwechselnd und nacheinander. Dabei mussten auch immer mindestens fünf Gäste in der Sauna sitzen.

Den letzten Aufguss gab's spätabends. Nach Angaben der Überwachern vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) war der bisherige Rekord aber schon nachmittags gebrochen worden - der hatte bei sechs Stunden und 15 Minuten gelegen. Die Sauna-Fans haben die Rekordzeit damit fast verdoppelt.