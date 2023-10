30.000 Schülerinnnen und Schüler, aus zufällig ausgewählten Klassen, deutschlandweit, alle in der 9. Klasse. Deren Skills in Deutsch und Englisch hat das "Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen" im Auftrag der Kultusministerkonferenz getestet.

Die Forschenden sagen, dass die Ergebnisse für Englisch äußerst erfreulich sind, für Deutsch in hohem Maße besorgniserregend.

Denn in diesem Fach verfehlten den Mindeststandard beim Leseverstehen und Zuhören ein Drittel der Teilnehmenden. Nur in der Unterkategorie Rechtschreibung waren die meisten besser. Im Englischen dagegen übertraf die Mehrheit die Mindestanforderungen in verschiedenen Kategorien.

Als Ursache nennt die Studie unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie mit eingeschränktem Schulbetrieb und dass inzwischen mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Klassen sitzen. Das Englische würden die Jugendlichen vor allem durch ihr Freizeitverhalten verbessern, insbesondere weil sie digitale Medien immer öfter in englischer Sprache nutzen.