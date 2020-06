Das Thema Einsamkeit ist in den vergangenen Monaten immer weiter in den Fokus der Wissenschaft gerückt.

Unser Körper schüttet zum Beispiel Stresshormone aus, wenn wir zu viel allein sind - das kann gravierende gesundheitliche Folgen haben. Ein US-Neurologie-Team konnte einsame Menschen jetzt auch anhand von Gehirnscans erkennen. Dafür untersuchten sie 43 Männer und Frauen mit einem Magnetresonanz-Tomografen, kurz MRT. Die Probanden sollten an andere Menschen denken: an sich selbst, an ihnen nahestehende Personen oder an prominente Menschen aus den Medien:

Es zeigte sich, dass im Gehirn unterschiedliche Areale aktiv wurden, je nachdem, an wen die Probanden dachten. Dabei fielen Unterschiede auf zwischen einsamen und sozial gut integrierten Menschen. Bei den meisten ähneln sich die Aktivitätsmuster im Gehirn, wenn sie an sich selbst denken und wenn sie an Freunde denken - sie gleichen sich an, je näher uns die Personen steht. Bei einsamen Menschen war das nicht so. Den Forschenden zufolge scheint das Nachdenken über sich selbst bei einsamen Menschen davon entkoppelt zu sein, wie sie über andere denken. Als würde sich die Entfremdung, die viele einsame Menschen beschreiben, auch im Gehirnaktivitätsmuster abzeichnen. Was hier aber Ursache und was Wirkung ist, bleibt unklar.