Wenn wir uns an bestimmte Dinge erinnern wollen, denken wir rückwärts. Britische Forscher haben das jetzt nochmal genauer untersucht und ihre Studie im Magazin Nature Communications veröffentlicht. Sie wollten wissen, wie der Speicherabruf in unserem Gehirn genau funktioniert. Dafür haben sie die Hirnaktivitäten von Testpersonen gemessen, während die sich an bestimmte Objekte erinnert haben.

Das Ergebnis: Die Teilnehmer haben sich erst an abstraktere Informationen erinnert - also zum Beispiel ein Pulli. Erst im nächsten Schritt haben sie sich an Details erinnert - er war gestreift, nämlich rot und blau und am Ärmel war ein Lederpatch.

Damit verläuft die Erinnerung gegensätzlich dazu, wie wir Dinge erstmalig wahrnehmen. Dabei sehen Menschen nämlich zuerst die Details. Die abstrakteren Informationen kommen erst danach. Laut den Forschern lässt sich mit diesem Ergebnissen zum Beispiel die Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen besser einschätzen.