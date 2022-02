Unser Gehirn ist unglaublich komplex - und es hat viele unterschiedliche Nervenzellen, die für ganz unterschiedliche Dinge zuständig sind.

Jetzt haben Forschende in den USA mehr darüber herausgefunden, wo im Gehirn unsere Nervenzellen sitzen, die aktiv werden, wenn wir Gesang hören. Sie haben mehreren Menschen viele verschiedene Geräusche vorgespielt - zum Beispiel Sprache, Musik und Hundegebell. Dann maßen sie, wie sich der Blutfluss im Gehirn ändert, also welche Teile des Gehirns dabei jeweils aktiv werden. Es zeigte sich, dass bei Gesang andere Nervenzellen aktiv werden als zum Beispiel bei Sprache oder Instrumentalmusik, also bei Musik OHNE Gesang. Das hat die Forschenden nach eigenen Angaben überrascht.

Der Gesangs-Hotspot der Nervenzellen liegt neben den Bereichen, die auf Sprache und andere Musik reagieren. Die Forschenden vermuten, dass das Gehirn Gesang und normale Sprache intuitiv voneinander unterscheidet, möglicherweise anhand der unterschiedlichen Tonhöhen oder Klangfarben der Stimme. Das wollen sie jetzt noch genauer untersuchen.