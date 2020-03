Dieses Pulsieren hat ein Wissenschaftsteam jetzt dazu genutzt, um mehr über die Neuronen in unserem Gehirn zu erfahren. Die Aktivität unserer Nervenzellen lässt sich messen: Mithilfe von Elektroden wird die Arbeit einer Nervenzelle in Wellenlängen dargestellt. Diese Wellenlängen sehen je nach Neuron anders aus - manche Wellenlängen sind eng und spitz, andere breit und flach. Weil sich durch den Herzschlag und das Pulsieren auch die Position der Nervenzelle leicht verändert, verändert sich auch die Wellenlänge. So konnten die Forschenden bestimmte Muster ausmachen und die unterschiedlichen Wellenlängen in drei Gruppen einteilen. Die Neuronengruppen konnten dann bestimmten Gehirnaktivitäten zugeordnet werden. Eine Gruppe ist demnach eher für Sachen wie Erinnern oder Lernen zuständig, eine andere eher mit unserer Aufmerksamkeit.

Zu wissen, welche Neuronen was wie machen hilft Forschenden, unser Gehirn besser zu verstehen.