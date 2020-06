Gerade unter Wasser finden Forschende eher selten welche, die richtig komplexe Denkaufgaben lösen können. An Land ist das ganz anders. Und dabei hatten alle Tiere über Millionen von Jahren gleich viel Zeit, um ihr Gehirn zu entwickeln.

Forschende der Northwestern University aus den USA ist das auch aufgefallen. Ihre Erklärung im Fachjournal Nature Communications: An Land mussten Tiere ihr Gehirn stärker weiterentwickeln als im Wasser, weil die Landschaft eine größere Herausforderung ist. Vor allem in der Savanne muss man nicht nur gut sehen, sondern auch planen können – zum Beispiel, um einem Angreifer zu entkommen. Dort ist die Landschaft zum Teil offen, zum Teil etwa durch Büsche verdeckt.

Vorausschauende Planung wichtig

In einer Computersimulation schnitten Beutetiere, die vorausplanen können, in solchen Landschaften besser ab als Beutetiere, die immer nach dem gleichen Schema agieren. Unter Wasser sind viele Landschaften dagegen sehr überschaubar, gerade in der Tiefsee. Dort machte es in der Simulation keinen Unterschied, ob ein Tier die Flucht plante oder sich ziemlich planlos davon machte.

Genauso war es übrigens auch, wenn eine Landschaft extrem unübersichtlich ist, wie im Regenwald. Die Forschenden schreiben, dass das beste Beispiel für ihre These der Mensch sei: Als unsere Vorfahren aus dem Urwald in die offenere Savanne zogen, hat sich auch die Gehirngröße vervierfacht.