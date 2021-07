Hunger kommt aus dem Bauch, wenn wir aufgeregt sind, klopft das Herz - aber wo sitzt eigentlich der Glaube, zum Beispiel an einen Gott?

Das fragen sich Forschende schon seit Jahrhunderten. Biologisch gesehen könnte Spiritualität ihre Basis im Hirnstamm haben. Darauf deutet eine Studie an rund 90 Patientinnen und Patienten hin, aus einer Klinik in Boston, in den USA. Allen hatte man wegen einer Tumorerkrankung verschiedene Teile des Gehirns entfernt. Diejenigen, bei denen eine bestimmte Region im Hirnstamm entfernt oder verletzt wurde, erlebten danach eine Veränderung ihrer Spiritualität. Zum Teil wurde das Gefühl dafür schwächer, zum Teil stärker.

Das Forschungsteam hinter der Studie berichtet, dass der betroffene Hirnbereich bekannt ist für Schmerzhemmung, Angst- und Fluchtreaktionen, aber auch positive Gefühle. Der Hirnstamm ist evolutionär gesehen ein sehr alter Bereich im Gehirn, den auch viele Tiere besitzen. Spiritualität und Religiosität könnten deswegen eng verknüpft sein mit grundlegenden biologischen Prozessen. Hier ist aber noch weitere Forschung nötig.