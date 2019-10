Ein US-Forschungsteam hat herausgefunden, dass Menschen, die als junge Erwachsene ein schwankendes Einkommen hatten, später im Leben häufiger Probleme mit dem Gehirn bekommen.

Für die Studie mussten fast 3300 Menschen über 30 Jahre regelmäßig angeben, wieviel sie pro Jahr verdienen. Sie waren am Anfang zwischen 23 und 35 Jahre alt. 20 Jahre nach Beginn der Studie sollten sie in einem Experiment dann Denk- und Gedächtnisaufgaben lösen. Ergebnis: Die Personen mit unregelmäßigem Einkommen in jüngeren Jahren brauchten im Schnitt länger und machten mehr Fehler. Auf Hirn-Scans konnte man außerdem erkennen, dass ihre Gehirne durchschnittlich weniger neuronale Verknüpfungen hatten. Besonders schlecht schnitt die Gruppe ab, deren Gehalt im Laufe der Jahre einmal oder mehrfach deutlich gesunken war.

Die Forschenden vermuten, dass Menschen mit einem geringerem oder schwankendem Einkommen häufig weniger Zugang zu guter medizinischer Versorgung haben. Dann könnten Krankheiten oder Süchte, die das Hirn schädigen, schlechter behandelt werden.