Warum die Zeit manchmal nicht vergeht

An manchen Tagen verfliegt die Zeit, an anderen scheint sie einfach gar nicht zu vergehen.

Forschende schreiben im Journal of Neuroscience, dass zeitsensible Nervenzellen im Gehirn dafür mitverantwortlich sind, dass wir uns in der Zeit verschätzen.

Stimuliere man diese Nervenzellen wiederholt mit einem gleich langen Reiz, schätzten Menschen die vergangene Zeit besonders falsch ein. Für die Studie beobachteten die Teilnehmenden zwei Mal einen sich drehenden Kreis. Dann mussten sie schätzen, wie lange man ihnen den Kreis beim zweiten Mal gezeigt hatte.

Heraus kam: Wenn die Teilnehmenden den Kreis in der ersten und in der zweiten Runde gleich lang beobachteten, verschätzten sie sich am ehesten. Das Wissenschaftsteam untersuchte auch die Aktivität der Nervenzellen. Die war laut dem Team am geringsten, wenn die Probanden die beiden Kreise gleich lang beobachteten.

Die Forschenden vermuten, dass die Nervenzellen ermüden, wenn zwei Mal der gleiche Reiz gesetzt wird. Das führe dazu, dass Menschen sich bei Zeitangaben stärker verschätzten.