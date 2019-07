Nach Angaben von Neuseelands Innenminister wurden Waffen in Wert von 3,7 Millionen Euro abgegeben. Das Rückkauf-Programm der Regierung ist eine Folge des Attentats in Christchurch im März. Ein Rechtsextremist hatte da 50 Menschen in zwei Moscheen erschossen. Nur wenige Tage später wurde ein Verbot für Sturmgewehre und halbautomatische Waffen in Neuseeland beschlossen.

Wer so eine Waffe legal gekauft hat, kann sie zurückgeben und bekommt dafür Geld. Auch Besitzer von illegalen Waffen können diese noch bis Dezember abgeben und bleiben straffrei. Die neuseeländische Regierung hat insgesamt etwa 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Waffen zurückzukaufen.