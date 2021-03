Fast hätte man sie vielleicht nur noch auf Fotos und dem 50-Dollar-Schein gesehen.

Der Singvogel von der Nordinsel ist blaugrau und hat leuchtend blaue Hautlappen an den Seiten seines Schnabels. In einer Meldung des neuseeländischen Naturschutzministeriums steht, dass die Erhaltung des Vogels jetzt geglückt ist. Vor allem Umsiedlungen der Lappenkrähe und die Kontrolle ihrer tierischen Feinde hätten das möglich gemacht. Vor gut 20 Jahren gab es von den Singvögeln laut Ministerium nur noch 330 Brutpaare. Inzwischen leben auf der Nordinsel Neuseelands wieder 2.000.



Die Lappenkrähe spielt vor allem in der Mythologie der Maori eine wichtige Rolle. Außerdem ist der Vogel in Neuseeland auf dem 50-Dollar-Schein abgebildet.