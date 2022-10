Neuseeland hat für Frauen eine weitere Möglichkeit geschaffen, abzutreiben.

Bis zur zehnten Schwangerschaftswoche können sie sich per Telefon medizinischen Rat holen. Wenn sie dann wollen, bekommen sie Medikamente für den Abbruch nach Hause geschickt. Ab nächster Woche soll das laut dem Guardian in ganz Neuseeland möglich sein. Vorher gab es die Beratung per Telefon nur in einigen Regionen. Das Gesundheitsministerium will erreichen, dass es zum Beispiel für Frauen auf dem Land einfacher wird, an Beratungen zu Schwangerschaftsabbrüchen zu kommen. Die Hotline soll rund um die Uhr geschaltet sein.

Einige in Neuseeland befürchten, dass Abtreibungsberatungen per Telefon für die Frauen nicht so sicher sein könnten wie die, die persönlich von einem Arzt oder einer Ärztin gemacht werden.

In Neuseeland können seit Anfang des Jahres generell Hausärztinnen und Hausärzte einfacher Abtreibungsmedikamente verschreiben.