Corona-Hotels werden knapp

In Neuseeland gibt es gerade kaum bestätigte Corona-Fälle, das liegt auch daran, dass die Regierung strikte Regeln aufgestellt hat.

Die führen dazu, dass es jetzt für einige Neuseeländer knapp werden könnte, Weihnachten nach Hause zu kommen. Denn heute tritt eine neue Verordnung in Kraft: Alle Einwohner, die nach Neuseeland einreisen wollen, müssen sich vorab zwei Wochen lang in ein autorisiertes Quarantäne-Hotel einchecken. Da brauchen sie dann zwei negative Corona-Tests - am Anfang und Ende der Quarantäne. Rund sieben Wochen vor Weihnachten sind diese Hotels in der Zeit aber schon fast komplett ausgebucht.

Die zuständige Managerin für die Hotels sagte, wer keine Buchungsbestätigung hat, müsse sich auch nicht die Mühe machen, zum Flughafen zu fahren - denn kein Hotelvoucher bedeute kein Flug.

Die Quarantäne-Hotels werden aber auch kritisiert. Gesundheitsexperten sagen, dass manche Zimmer doppelt belegt sind und es deshalb dort zu einer Virus-Ausbreitung kommen könnte.