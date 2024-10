Der Flughafen Dunedin in Neuseeland findet: Drei Minuten reichen - zumindest in bestimmten Bereichen in und um die Abflughalle. Im Netz machen gerade Fotos von Schildern die Runde. Darauf rät der Flughafen Reisenden, auf die Parkhäuser auszuweichen, falls sie sich länger als drei Minuten von ihren Liebsten verabschieden wollen. Der Flughafen Dunedin hofft offenbar unter anderem, dass es vor und in der Abflughalle nicht so voll wird und Leute schneller von A nach B kommen. Der Chef des Flughafens hat neuseeländischen Medien übrigens gesagt, dass er wenige Sekunden für die perfekte Umarmungs-Länge hält.