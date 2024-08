Ananas-Geschmack steht drauf - eine potenziell tödliche Dosis Methamphetamin ist drin:

Solche Bonbons sind in Neuseeland in Essenspaketen an Bedürftige ausgeteilt worden. Die Stiftung ”Auckland City Mission” hatte die gelben Bonbons der Marke Rinda gespendet bekommen und dann auf Pakete für Hilfsbedürftige verteilt, nach eigenen Angaben an bis zu 400 Menschen. Dann meldete sich eine Person wegen der "komisch schmeckenden" Süßigkeiten bei der Stiftung - bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass in den Bonbons eine große Dosis Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, drin war. Laut der neuseeländischen Drug Foundation waren es etwa drei Gramm pro Bonbon - das ist bis zu 300 mal mehr, als eine übliche Einzeldosis.

Niemand hat ernste Schäden davon getragen

Drei Menschen mussten medizinisch behandelt werden - die meisten haben die Bonbons allerdings wegen des komischen Geschmacks wieder ausgespuckt und deshalb keine ernsteren gesundheitlichen Probleme bekommen. Die Stiftung sagt, dass die Bonbons anonym und versiegelt gespendet wurden - die Polizei ermittelt jetzt, wie viele davon in Umlauf gekommen sind. Es wird vermutet, dass die Drogen-Bonbons aus Versehen als Spende abgegeben wurden und eigentlich für den Straßenhandel gedacht waren.