Neuseeland hat eine eigene Version der Arschbombe - und die soll jetzt richtig bekannt werden.

In diesen Tagen startet die erste Weltmeisterschaft im sogenannten Manu Dive. Das Finale ist in knapp zwei Wochen in Auckland geplant. Der Organisator sagt, dass bei den Vorentscheiden rund 5.000 Leute mitmachen. Umgerechnet winken 17.000 Euro Preisgeld.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, beim Sprung ins Wasser möglichst elegant so viel Wasser aufspritzen zu lassen wie möglich. Gleichzeitig sollte ein eindrucksvolles Klatschgeräusch entstehen.



Beim neuseeländischen Manu Dive knallt zuerst der untere Rücken auf das Wasser. Gleichzeitig werden Arme so gehalten und Beine so gestreckt, dass der Körper den Buchstaben V nachbildet. Der Sprung wird auch Kiwi-Arschbombe genannt - in Anlehnung an Neuseelands Nationalsymbol, den Kiwi-Vogel.