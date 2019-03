Nur wenige Tage nach dem Terroranschlag in Neuseeland hat die Regierung dort Sturmgewehre und halbautomatische Waffen verboten.

Sie dürfen ab sofort nicht mehr verkauft werden. Wer solche Gewehre besitzt, muss sie zurückgeben, dazu gibt es vom Staat eine Entschädigung. Wer die Waffen illegal angeschafft hat und jetzt zurückgibt, soll für kurze Zeit eine Amnestie bekommen. Wie viele der schätzungsweise 1,2 Millionen Schusswaffen in Neuseeland unter das Verbot fallen, ist allerdings nicht bekannt. Verboten werden auch Zusatzteile, mit denen Gewehre aufgerüstet werden können.

Hintergrund ist der Anschlag eines rechtsextremistischen Terroristen, der in zwei Moscheen in Christchurch am vergangenen Freitag 50 Menschen getötet haben soll. Premierministerin Jacinda Ardern sagte, der festgenommene Verdächtige habe seine Waffen legal online gekauft und dann die Leistung durch spezielle Magazine erhöht.