Diese Führung wird vielen wohl noch lange in Erinnerung bleiben:

In Neuseeland gab es jetzt eine etwas andere Tour durch das Parlament. Die Verwaltung sagt, dass sie den Besucherinnen und Besuchern auch mal den düsteren und gruseligen Teil der Geschichte etwas näherbringen wollte. Die Tour-Guides hatten Klamotten aus dem 19. Jahrhundert an, einige auch Kunstblut im Gesicht. Und es ging in den dunklen Parlaments-Keller. Den Besuchern wurde unter anderem von einem heftigen Sturm Ende der 60er Jahre in Neuseeland erzählt. Laut den Tour-Guides hatten damals Mitarbeiter der Parlaments-Bibliothek verzweifelt versucht, Bücher zu retten. Und es ging um einen Politiker, der sich vor über 100 Jahren im Parlament das Leben genommen hat.

Die Nachrichtenagentur AP hat mit ein paar Besuchern gesprochen. Einige sagen, dass sie die Tour gruseliger fanden als gedacht. Und dass sie nicht erwartet hatten, dass es im Parlament schon Todesfälle gab.