Tatsächlich aber zeigt sich laut einem Bericht der New York Times ein unerwarteter Effekt: Offenbar wollen jetzt mehr Menschen nach Neuseeland ziehen. Die Einwanderungsbehörde teilte mit, dass sich in den zehn Tagen nach dem Anschlag fast 6.500 Menschen angemeldet hätten. In den zehn Tagen vor dem Anschlag sei ein Viertel weniger gewesen. Die Anmeldung ist der erste Schritt, um ein Visum zu bekommen. Besonders stark sind dem Bericht zufolge die Anfragen aus den USA gestiegen, aber auch aus muslimisch geprägten Ländern.

Vor knapp zwei Wochen hatte ein Mann in Christchurch Moscheen angegriffen und 50 Menschen beim Gebet erschossen. Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hatte weltweit Anerkennung dafür bekommen, wie schnell sie politisch reagierte und wie sensibel sie mit Hinterbliebenen umgegangen war.