Neuseeland galt lange als sehr erfolgreich im Kampf gegen Corona - und hatte es zeitweise geschafft, die Fälle auf Null zu senken.

Jetzt hat die Regierung wegen der Delta-Variante ein Scheitern ihrer Null-Covid-Strategie eingeräumt. Corona-Minister Chris Hipkins sagte dem Sender TVNZ, der jüngste Ausbruch der Delta-Variante sei schwierig einzudämmen und werfen "große Fragen" hinsichtlich der Corona-Strategie der Regierung auf.

Hintergrund ist ein großer Corona-Ausbruch. Dabei hat es bis jetzt mehr als 100 neue Coronafälle gegeben. Der erste Fall des aktuellen Ausbruchs war ein Mann aus Auckland. Es ist aber nicht geklärt, wo er sich infiziert hat. Seit Montagmorgen ist bekannt: Das ganze Land bleibt bis mindestens Freitag im Lockdown.

In Neuseeland hat es in der ganzen Corona-Pandemie weniger bestätigte Infektionen gegeben als in Deutschland im Moment an einem Tag. Bislang galt Neuseeland als Vorbild im Kampf gegen Corona: In dem Land mit fünf Millionen Einwohnern gab es seit Beginn der Pandemie nur 26 Todesfälle durch Covid-19.