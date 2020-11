Neuseeland will gegen respektlose Urlauberinnen und Urlauber im Land vorgehen, die sich in der Natur erleichtern.

Mit dieser Feststellung will der Tourismus-Minister von Neuseeland gegen respektlose Urlauberinnen und Urlauber im Land vorgehen. Denn die erleichtern sich angeblich immer öfter am Straßenrand oder in Bächen und Flüssen. Der Minister sagte, Neuseeländer beschwerten sich zunehmend auch über Freiheits-Camper. Die sind in Wohnmobilen ohne Toilette unterwegs und hinterlassen ihre Exkremente zum Beispiel auf Parkplätzen. Deshalb soll künftig die Vermietung solcher Wohnmobile verboten werden.

Tourismus war vor der Corona-Pandemie für Neuseeland eine der größten Einnahmequellen. Jährlich besuchten rund vier Millionen Menschen das Land.