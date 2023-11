In Neuseeland sollte eigentlich ab nächsten Sommer ein strenges Gesetz gegen das Rauchen gelten.

Zigaretten sollte es nur noch in speziellen Geschäften zu kaufen geben, mit weniger Nikotin als bisher. Und: Wer nach 2009 geboren ist, sollte nie Zigaretten kaufen dürfen. Aber: Die Pläne für das Rauchverbot hatte die bisherige sozialdemokratische Regierung gemacht.

Neue Regierung plant mit Tabak-Steuer

Und die neue Mitte-rechts-Regierung will das Ganze wieder rückgängig machen. Mit dem Geld aus der Tabaksteuer will sie Steuersenkungen finanzieren. Die Regierung unter dem neuen Premierminister Christopher Luxon ist am Wochenende vereidigt worden. Sie besteht aus einer konservativen und zwei rechtsgerichteten Parteien.

Gesundheitsexperten sagen, dass die Streichung des Rauchverbots dazu führt, dass Tausende Menschen sterben und dass vor allem die Indigenen darunter leiden. Denn von ihnen Rauchen besonders viele in Neuseeland.