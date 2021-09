Seit Jahren diskutiert Neuseeland über den Umgang mit der Maori-Sprache Te Reo und auch über den Landesnamen selbst.

Niederländische Entdecker hatten das Land im 17. Jahrhundert Nieuw-Zeeland getauft - in Anlehnung an die niederländische Provinz Zeeland. Die Maori-Partei hat jetzt eine Petition eingereicht, um den Pazifikstaat offiziell in Aotearoa umzubenennen. Der Begriff wird schon jetzt häufig als Synonym benutzt. Übersetzt heißt das etwa "Land der langen, weißen Wolke". Die Geschichte des Namens ist aber auch umstritten, unter anderem weil er ursprünglich nur für die Nordinsel und nicht für das ganze Land verwendet worden sein soll.

Die Partei will auch für alle Städte und Orte Maori-Namen, bis zum Jahr 2026. Einer der Parteivorsitzenden sagte, es sei längst überfällig, dass die maorische Sprache ihren rechtmäßigen Platz als erste und offizielle Sprache wiederbekommt. Maori Te Reo wurde 1987 offizielle Sprache in Neuseeland. Einige Politikerinnen und Politiker befürchten, dass eine Umbenennung Neuseelands negative Folgen für die Wirtschaft haben könnte.