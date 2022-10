In Neuseeland sorgt eine geplante Steuer bei Landwirtinnen und Landwirten weiter für Kritik.

Die Regierung will ab 2025 Rülpser und Pupse von Kühen besteuern. Sie sagt, dass Emissionen durch die Nutztiere zu den größten Umweltproblemen Neuseelands zählen. Eine Agrar-Lobbygruppe hat jetzt mehr als 50 Protestaktionen im ganzen Land gegen die Steuerpläne organisiert. Allerdings fielen die wohl kleiner aus als erhofft. Einer der Teilnehmer sagte der Nachrichtenagentur AP, dass so eine Steuer für viele in der Branche den Ruin bedeuten werde. Unter anderem, weil sie dadurch generell weniger Tiere halten müssten.

Neuseelands Regierung sagt, dass die Steuereinnahmen Bauern wieder zugute kommen sollen - durch Forschung und um neue Technologien zu finanzieren.

Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Neuseelands. Auf die rund fünf Millionen Einwohner kommen zehn Millionen Kühe und etwa 26 Millionen Schafe.