Die Regierung in Neuseeland arbeitet gerade ihr rassistisches Vorgehen in den 1970er Jahren auf.

Premierministerin Jacinda Ardern kündigte eine offizielle Entschuldigung für gezielte Abschiebungen von Menschen aus Pazifik-Inseln an. Die Praxis sei entmenschlichend und terrorisierend gewesen.

Ardern erklärte, dass die neuseeländische Regierung damals Nichtweiße verpflichtet habe, Ausweise mit sich zu tragen, um zu belegen, dass sie sich legal im Land aufhielten. Sie seien willkürlich in ihren Häusern, auf der Straße, in Schulen und Kirchen angehalten worden. Manchmal mussten die Menschen noch in Schlafanzügen und ohne Vertretung vor Gericht. Die Praxis ging auch als Dawn Raids, also als Durchsuchungen in der Dämmerung, in die Geschichte ein, weil sie oft am frühen Morgen oder späten Abend stattfanden.

Die offizielle Entschuldigung soll Ende Juni bei einer Zeremonie in Auckland folgen. Vorher hatte die Regierung sich schon für die Erhebung einer Einreisesteuer für chinesische Migrierende in den 1880er Jahren entschuldigt. Und für die Einschleppung der tödlichen Grippepandemie nach Samoa im Jahr 1918 - damals starb ein Fünftel der Bevölkerung.