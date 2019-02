In Neuseeland hat eine eingeschleppte Fruchtfliege schon wieder Alarm ausgelöst.

Erst vor ein paar Tagen war in einer Falle eine sogenannte Queensland-Fruchtfliege entdeckt worden. Die nationale Behörde für Bio-Sicherheit sagt, dass in Auckland jetzt eine Fruchtfliege aus dem Inselstaat Tonga gefunden wurde, die vor allem Gemüsepflanzen wie Paprika und Chili befällt. Jetzt müsse herausgefunden werden, ob es weitere dieser Tiere in der Region gibt.

Neuseeland befürchtet, dass die eingeschleppten Schädlinge sich ausgebreiten und die Ernte schhädigen könnten. Fruchtfliegen legen ihre Eier auf Obst und Gemüse. Wenn die Larven dann schlüpfen, ernähren sie sich davon und machen es für den Verzehr ungeeignet. Um davor zu schützen, hat Neuseeland an Flughäfen, Häfen und dichter besiedelten Gebieten hunderte Fallen aufgestellt.