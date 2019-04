Grund für die Gefängnisbehörden, für die kommenden Jahre 193 Slush-Eis-Maschinen für Mitarbeiter und Insassen anzuschaffen - im Wert von umgerechnet mehr als 600.000 Euro. Das kritisiert jetzt die konservative Opposition in Neuseeland. Sie sagt: Das ist Verschwendung von Steuergeldern.

Die Behörden halten dagegen und sagen, auch der letzte Sommer sei sehr heiß gewesen - und das Trinkeis habe dazu beigetragen, die Gemüter zu kühlen.

"Trinkeis beruhigt Gemüter"

Dadurch habe es im letzten Sommer keine größeren Auseinandersetzungen in den Gefängnissen gegeben.

In Neuseeland sitzen ungefähr 9000 Frauen und Männer in Gefängnissen. Etwa genauso viele Wärter gibt es auch.

Auch im Netz gibt es viel Kritik an den Eis-Maschinen. Einige Neuseeländer schrieben, dass die Regierung besser in gesunde Ernährung investieren sollte, als in das süße Trinkeis.