Wenn Kühe und Schafe pupsen oder rülpsen, wird Methan freigesetzt.

Und das schädigt das Klima. Die Regierung in Neuseeland will das in Zukunft besteuern - mit einer speziellen Abgabe auf Nutztiere. Premierministerin Jacinda Ardern hat mitgeteilt, dass die Steuer 2025 kommt. Ihre Einnahmen sollen dann wieder zurück in die Landwirtschaft fließen - zum Beispiel in Steuererleichterungen für Bäuerinnen und Bauern und, um landwirtschaftliche Forschung zu finanzieren.

Die Pläne sind nicht neu und standen auch schon vor gut 20 Jahren auf der Tagesordnung der damaligen Regierung in Neuseeland. Damals scheiterten sie aber - unter anderem am Protest der Agrarbranche. Auch diesmal kommt Kritik von der Landwirtschaft. Der Bauernverband kritisiert, die Regierung zwinge die Bauern, ihre Höfe zu verkaufen und durch Bäume zu ersetzen.

In Neuseeland ist die Landwirtschaft einer der Haupt-Exportzweige. In dem Land werden rund zehn Millionen Rinder und 26 Millionen Schafe gehalten.