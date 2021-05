Konkret geht es um die Gewichtheberin Laurel Hubbard. Sie wird voraussichtlich in der Klasse über 87 Kilogramm ins Team für Tokio aufgenommen. Hubbard war früher als männlicher Gewichtheber aktiv und wurde dann zur Frau. Seit 2015 gibt es bei den Olympischen Spielen neue Richtlinien, die Transgender erlauben. Voraussetzung ist, dass deren Testosteronspiegel einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Forschende hatten diesen Richtwert scharf kritisiert.

Andere neuseeländische Gewichtheberinnen mit Aussicht auf eine Olympia-Teilnahme sehen sich offenbar durch Regel auch im Nachteil und sagen: Wir werden ungerecht behandelt. Als eine der ersten ist damit jetzt die ehemalige olympische Gewichtheberin Tracy Lambrechs an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sagte in einem TV-Interview, Kritik werde von den Verbänden unterdrückt. Sportlerinnen würden dazu gezwungen, stillzuhalten. Das, so Lambrechs, torpediere die Gleichberechtigung.