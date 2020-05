In Neuseeland soll die Bevölkerung darüber abstimmen, ob Cannabis legalisiert wird.

Der Justizminister teilte heute die Details: unter anderem, dass das Referendum wie geplant am 19. September stattfinden soll - zusammen mit der Parlamentswahl. Die Gesetzesvorlage sieht außerdem vor, dass es erlaubt wird Cannabis-Produkte zu kaufen und zu konsumieren, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist. Man wolle jüngere Nutzer nicht kriminalisieren, sagte der Justizminister der Zeitung New Zealand Herald, man wolle aber diejenigen kriminalisieren, die junge Menschen ausbeuten oder ausnutzen wollten. Wer Saatgut oder Cannabis-Pflanzen importieren oder exportieren will, braucht den Plänen zufolge eine Lizenz.

Der medizinische Gebrauch von Cannabis ist in Neuseeland schon erlaubt - neu wäre dann, dass auch der persönliche Gebrauch legal wäre. Laut Zeit Online waren 2017 in einer Umfrage rund 65 Prozent der Neuseeländer für die Legalisierung.

Ähnlich freizügige Regeln haben bisher nur Uruguay, Kanada und einige US-Bundesstaaten.