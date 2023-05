Seit einigen Jahren setzt sich die Haltung durch, dass in der Kolonialzeit gestohlene Gebeine nicht in deutsche Sammlungen gehören.

Deshalb haben einige Institutionen schon Raubgut an die Herkunftsländer zurückgegeben: Das tut jetzt auch die Uni Göttingen. Es geht um Knochen von vermutlich mehr 30 Menschen, die zum Volk der Moriori gehörten. Die lebten bis Anfang des 19. Jahrhunderts relativ ungestört auf den Chatham-Inseln in der Nähe Neuseelands.

Deutsche Kolonialisten haben die Gebeine vermutlich gestohlen - was auch damals schon in Neuseeland verboten war. Die Knochen gelangten über ein Hamburger Unternehmen in das Museum für Völkerkunde dort und später nach Göttingen.

Die Knochen sollen Anfang Juni in einer Zeremonie übergeben werden - erwartet wird auch ein Repräsentant der Indigenen Neuseelands.