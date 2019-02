Viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen des Klimawandels - auf umweltfreundlichere Autos umsteigen wollen sie aber offenbar nicht.

Eine Studie der Uni Duisburg-Essen hat ergeben, dass die durchschnittliche PS-Zahl von Neuwagen letztes Jahr um mehr als ein Prozent gestiegen ist. Sie lag bei rund 153 PS. Der Studienleiter und Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer hat festgestellt, dass immer mehr Kunden schwere SUV kaufen - deswegen rechnet er auch in diesem Jahr mit steigenden PS-Durchschnittszahlen. Viele Fahrer geben an, dass sie sich in SUVs sicherer fühlen, weil sie höher sitzen und mehr Blech um sich haben.

Umweltschützer werfen dem Staat vor, dicke Autos zu fördern. Denn die meisten Neuwagen sind Dienstwagen und die werden steuerlich begünstigt.