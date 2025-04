Nordamerika war schon lange vor Ankunft der ersten Europäer von indigenen Völkern besiedelt.

Als die USA im 19. Jahrhundert anfingen, das Land von den Stämmen zu enteignen, führte das zu Solidarität zwischen den verschiedenen, teilweise verfeindeten Gruppen.

Sie verabredeten sich regelmäßig zu gemeinsamen Treffen. Dort tauschten sie sich zu politischen Themen aus - es gab aber auch Wettkämpfe, es wurde getanzt, gesungen und das neueste Kunsthandwerk gezeigt. So entstanden richtige Festivals - sogenannte Powwows.

Die gibt es auch heute noch. Das größte Fest dieser Art in Nordamerika findet jedes Jahr im April statt - in Albuquerque in New Mexico. Das Gathering of Nations Festival geht heute los und endet am Sonntag. Tausende Menschen werden erwartet.

Die Veranstaltungen gelten heutzutage als stark kommerzialisiert. Für Tanz- und Trommelwettbewerbe müssen Leute teilweise viel zahlen. Manche Indigene sehen in den Powwows mittlerweile eine Ausbeutung ihrer Kulturen.