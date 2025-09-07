Australien schränkt für den Koala-Schutz die Holzfällung an der Ostküste ein - mit Start ab Montag.

Das hat die Regierung des Bundesstaats New South Wales angekündigt, die damit ihre Pläne für einen "Great Koala National Park" umsetzen will. Zu schon vorhandenen Schutzgebieten soll eine Waldfläche von 176.000 Hektar dazu kommen - das ist ungefähr zwei Mal so groß wie Berlin. Dort soll es Platz geben für mehr als 12.000 Koalas und weitere bedrohte Tierarten.

Umweltschutzorganisationen finden den Schritt gut. Der WWF sagt, mit dem Nationalpark gebe es die Chance, die Koalas in New South Wales vor dem Aussterben zu bewahren. Die Bestände haben sich zwischen 2000 und 2020 mehr als halbiert, wegen Abholzung, Buschfeuern, Dürren und Krankheiten. Ohne ein Eingreifen könnten Koalas sonst bis 2050 aus New South Wales verschwinden.

Holzindustrie und Gewerkschaften sind nicht ganz so zufrieden - sechs Holzfabriken mit rund 300 Beschäftigten sind von dem Holzfällverbot betroffen. Die Gewerkschaften sagen, dass auch eine kleinere Schutzfläche gereicht hätte.

Es gibt in Australien schon andere Koala-Reservate. Im ganzen Land leben geschätzt noch 200.000 bis 500.000 Tiere.