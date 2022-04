Die Stadt New York hat offenbar ein Problem mit schlechter Luft.

Und zwar so sehr, dass sie eine Kopfgeldjagd auf parkende Fahrzeuge mit laufendem Motor ausgerufen hat. Die ist seit einigen Jahren durch ein Gesetz geregelt - und wie die ARD berichtet, haben inzwischen mehrere Menschen ein Geschäftsmodell daraus gemacht: Wie Kopfgeldjägerinnen und Jäger haben sie sich darauf spezialisiert, parkende Fahrzeuge mit dem Handy zu filmen. Das ist bei laufendem Motor in New York nämlich ab drei Minuten verboten. Diejenigen, die das mit Beweis zur Anzeige bringen, erhalten ein Viertel des Bußgeldes - knapp 90 Dollar pro Fall.

Nach Recherchen der ARD verdienen manche mit solchen Denunziationen über 200.000 Dollar im Jahr.