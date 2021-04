Beim Impfen gegen das Coronavirus wird New York immer kreativer.

Im Naturkundemuseum können sich Bürgerinnen und Bürger ihre Impf-Dosis zum Beispiel unter einem Skelett holen - und danach dürfen sie kostenlos durch das Museum spazieren. An einem anderen Impfzentrum am Broadway kommen immer wieder Schauspielerinnen und Schauspieler vorbei. Sie sollen die Menschen bei Laune halten. Und am Union Square in Manhattan gibt's von Cannabis-Aktivistinnen und -Aktivisten einen Joint - sozusagen als Impfprämie.