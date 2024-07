Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, bezeichnet sich selbst gern als Technikfreak - deswegen soll auch Künstliche Intelligenz in seiner Stadt zum Einsatz kommen.

Die neue Entdeckung: Scanner, die mit Hilfe von KI automatisch Schusswaffen und Messer in den U-Bahn-Stationen erkennen sollen. Einen Monat lang wird der Scanner jetzt an einer Station getestet. Damit der aber überhaupt Sinn macht, müssen Polizistinnen und Polizisten ebenfalls am Scanner sein, um notfalls zu reagieren. Bei einem U-Bahn-Netz von über 470 Stationen wäre das ein großer Personalaufwand.

Auch sonst sind viele skeptisch. Es gibt Berichte über Fehlalarme. Und auch der Hersteller des Scanners wird kritisiert. Anleger haben das Unternehmen verklagt, weil es angeblich bei den Fähigkeiten bei seiner Geräte übertreibt. Und einige sehen in der Praxis, alle Menschen ohne Verdacht zu kontrollieren, eine Verletzung der Bürgerrechte. Sie drohen, die Stadt zu verklagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass New Yorks Bürgermeister Eric Adams kein glückliches Händchen mit einer KI-Technik beweist. Vor ein paar Monaten sollte ein Chatbot kleinen Unternehmen durch den Behördendschungel helfen. Statt richtigen Antworten ermutigte der KI-basierte Chatbot zum Teil seine Gesprächspartner, das Gesetz zu brechen. Trotzdem hielt Bürgermeister Adams an dem Chatbot fest.